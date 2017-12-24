КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
Продам студию!89137830675 Галина Васильевна
Продам 1-ю на Микрорайоне!
Продам 3-ю квартиру на Микрорайоне,44
Продам 2-ю квартиру, т. 8-913-947-4427 Елена
Продам 2-ю квартиру, т. 8-913-947-4427 Елена
Продам комнату, т. 8-913-947-4427 Елена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пьяную авиадебоширку сняли с рейса в аэропорту Новосибирска

Поддержал выдвижение Путина в президенты врио губернатора Новосибирской области

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Снизить уровень нищеты с 14% до 7% в России за шесть лет призывает министр труда

Труп пропавшей без вести студентки нашли в сумке у пляжа «Бумеранг» в Новосибирске

Стюардесса выпала из самолета на перрон во Внуково

Пострадали два пассажира маршрутки в ДТП с пьяным водителем Toyota Mark II в Бердске

Стрелял в себя 18-летний убийца Карины Залесовой в колонии Новосибирска

«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска

Ограничить двумя сроками в жизни пребывание на посту президента предложил Зюганов

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Труп пропавшей без вести студентки нашли в сумке у пляжа «Бумеранг» в Новосибирске

Она поехала устраиваться на работу на ОбьГЭС гувернанткой и исчезла. Убийцы обмотали ее тело пленкой, поместили в дорожную сумку и спрятали в лесополосе.

24.12.2017 Фото: Соцсети 4 коммент.

Труп пропавшей без вести студентки нашли в сумке у пляжа Бумеранг в Новосибирске

Кристине было 19 лет

Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства гибели девушки, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

21 декабря в полицию с заявлением о безвестном исчезновении 19-летней дочери обратился житель Первомайского района Новосибирска. Как пояснил мужчина, около 9.00 девушка вышла из своего дома, расположенного на улице 1-й Грушевской, и не вернулась. Телефон разыскиваемой был недоступен.

На розыск без вести пропавшей был ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Новосибирска и области. Отрабатывались несколько версий исчезновения гражданки, в том числе — криминального характера.

Следователем СУ СК России по Новосибирской области по факту безвестного исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство).

С целью установления местонахождения пропавшей и обстоятельств ее исчезновения сотрудники уголовного розыска организовали поисковые мероприятия, в которых было задействовано более 35 сотрудников полиции. В поисках участвовали и волонтеры.

Около 14.20 в районе пляжа «Бумеранг» в лесном массиве Советского района сотрудниками полиции был обнаружен труп разыскиваемой. По информации Следственного комитета,  труп обнаружили на ул. Софийская в Советском районе.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели без вести пропавшей. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, с целью установления очевидцев произошедшего.

Найденное тело принадлежит 19-летней Кристине Приходько, которая 21 декабря поехала устраиваться на работу и пропала, сообщает АСТ-54. Известно, что 21 декабря около 9:00 она вышла из дома и поехала на учёбу в СибУПК. После занятий Кристина отправилась устраиваться на работу гувернанткой в микрорайон «ОбьГЭС» и пропала.

Ее труп был обмотан пищевой плёнкой и помещен в дорожную сумку. К убийству девушки могут быть причастны люди из коттеджа, куда она направилась после учёбы в день пропажи.

Предположительно, к убийству причастны два человека. Один подозреваемый задержан, в отношении второго ведутся розыскные мероприятия.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пьяную авиадебоширку сняли с рейса в аэропорту Новосибирска Поддержал выдвижение Путина в президенты врио губернатора Новосибирской области Бердчанка заняла II место в конкурсе «Energy SuperGirl»

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Соболезнования родным.Но…..в 19 лет гувернанткой?Без образования ,без оыта через телефон в интернете Просто скорее всего познакомилась ,а родителям сказала,что поехала устраиваться на работу.Жаль девченку

    Thumb up 3 Thumb down 3

    • Аноним

      СибУПК -это как раз и есть приобретение профессии, которая может быть востребована с высокой вероятностью.

      Thumb up 3 Thumb down 2

      • Аноним

        Поиск работы через сайт «Содержанки» несколько разъясняет ситуацию. СибУПК и этот сайт, вероятно, мирно сосуществовали.

        Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Новый мэр

    Горе какое, соболезную

    Thumb up 15 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

скидка 25% на КГ угл Престиж
Север, Дом Мебели
© 2007-2012 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика