Труп пропавшей без вести студентки нашли в сумке у пляжа «Бумеранг» в Новосибирске

Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства гибели девушки, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

21 декабря в полицию с заявлением о безвестном исчезновении 19-летней дочери обратился житель Первомайского района Новосибирска. Как пояснил мужчина, около 9.00 девушка вышла из своего дома, расположенного на улице 1-й Грушевской, и не вернулась. Телефон разыскиваемой был недоступен.

На розыск без вести пропавшей был ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Новосибирска и области. Отрабатывались несколько версий исчезновения гражданки, в том числе — криминального характера.

Следователем СУ СК России по Новосибирской области по факту безвестного исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство).

С целью установления местонахождения пропавшей и обстоятельств ее исчезновения сотрудники уголовного розыска организовали поисковые мероприятия, в которых было задействовано более 35 сотрудников полиции. В поисках участвовали и волонтеры.

Около 14.20 в районе пляжа «Бумеранг» в лесном массиве Советского района сотрудниками полиции был обнаружен труп разыскиваемой. По информации Следственного комитета, труп обнаружили на ул. Софийская в Советском районе.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели без вести пропавшей. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, с целью установления очевидцев произошедшего.

Найденное тело принадлежит 19-летней Кристине Приходько, которая 21 декабря поехала устраиваться на работу и пропала, сообщает АСТ-54. Известно, что 21 декабря около 9:00 она вышла из дома и поехала на учёбу в СибУПК. После занятий Кристина отправилась устраиваться на работу гувернанткой в микрорайон «ОбьГЭС» и пропала.

Ее труп был обмотан пищевой плёнкой и помещен в дорожную сумку. К убийству девушки могут быть причастны люди из коттеджа, куда она направилась после учёбы в день пропажи.

Предположительно, к убийству причастны два человека. Один подозреваемый задержан, в отношении второго ведутся розыскные мероприятия.