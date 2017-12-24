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Пострадали два пассажира маршрутки в ДТП с пьяным водителем Toyota Mark II в Бердске

Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, не имел водительских прав.

24.12.2017 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Пострадали два пассажира маршрутки в ДТП с пьяным водителем Toyota Mark II в Бердске

Пострадавших увезла в больницу «скорая»

В Бердске произошло ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

22 декабря в 22.40 в Бердске водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II, совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом марки Ford.

В результате дорожно-транспортного происшествия 2 пассажира Ford получили ушибы и были доставлены машиной скорой помощи в больницу. После оказания необходимой помощи граждане отпущены домой.

Инспекторами ДПС установлено, что 42-летний водитель автомобиля Toyota находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также не имея водительского удостоверения. В отношении мужчины составлен протокол по ч.3 ст. 12.8. КоАП РФ.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    «Пострадали два пассажира маршрутки…
    22 декабря в 22.40 в Бердске водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II, совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом марки Ford.»
    Первый раз слышу, чтобы в городе Бердске, после 21 часа вечера ходили маршрутки,а тут 22 декабря в 22.40 фантастика!

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  2. Аноним

    Самое точное время 20-17, мы уходили от столкновения.

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