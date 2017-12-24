Пострадали два пассажира маршрутки в ДТП с пьяным водителем Toyota Mark II в Бердске

В Бердске произошло ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

22 декабря в 22.40 в Бердске водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II, совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом марки Ford.

В результате дорожно-транспортного происшествия 2 пассажира Ford получили ушибы и были доставлены машиной скорой помощи в больницу. После оказания необходимой помощи граждане отпущены домой.

Инспекторами ДПС установлено, что 42-летний водитель автомобиля Toyota находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также не имея водительского удостоверения. В отношении мужчины составлен протокол по ч.3 ст. 12.8. КоАП РФ.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.