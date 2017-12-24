Стрелял в себя 18-летний убийца Карины Залесовой в колонии Новосибирска

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Да дайте же этому недоделанному самоубийце в помощь офицера.
И веревку.
Пусть офицер проконсультирует его.
Чё пацан будет мучаться, никак самоубиться не может.
Он же так калекой может остаться, если помереть не сможет.
Потом кормить его всем государством всю его длинную жизнь , парашу за ним выносить.
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«недоделанному самоубийце в помощь офицера.
И веревку»…даже если бы он стрелял себе в голову, то наверняка промахнулся бы. Суть в его психике, а не в том, кто и чем его будет/не будет кормить.
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надеюсь это потому что его там опустили. хотя скорее всего просто ща переведут на больничку, потом в психушку. потом домой.
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Ну не места заключения, а техасский салун — то вешаться компаниями, то стреляются!!!!!
Это то что скрыть уже не удаётся — можно только догадываться, что происходит там на само мне деле
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Нет должного спроса с руководства, вот и развалили воспитательную и прочую работу. Мышкуют вместо того, чтобы делом заниматься.
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Косит на дурочку.
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