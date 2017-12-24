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Стрелял в себя 18-летний убийца Карины Залесовой в колонии Новосибирска

По предварительной информации, Марк Коньков выстрелил себе в грудь из самодельного оружия. СК выясняет, почему это допустили сотрудники ФСИН.

24.12.2017 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Стрелял в себя 18 летний убийца Карины Залесовой в колонии Новосибирска

В ИК стреляли в заключенного

В Новосибирске проводится проверка по факту обнаружения осужденного с телесными повреждениями, сообщили в субботу в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по Первомайскому району Новосибирск следственного управления СКР по Новосибирской области проводится проверка по факту получения телесных повреждений 18-летним осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №3 ГУ ФСИН России по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 20 декабря на территории колонии отбывающий наказание за умышленное убийство молодой человек обнаружен с телесными повреждениями грудной клетки. Рядом с ним найдено самодельное устройство, приспособленное для совершения выстрела.

Осужденный сотрудниками колонии был доставлен в больницу. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, ранен Марк Коньков, который в 2015 году зверски убил 16-летнюю школьницу Карину Залесову. Он, вероятно, пытался покончить жизнь самоубийством.

Обстоятельства происшествия и механизм образования телесных повреждений будут установлены в ходе уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователями СКР проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия.

Кроме того, будет дана всесторонняя оценка действиям должностных лиц колонии, уполномоченных осуществлять контроль за осужденными.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Да дайте же этому недоделанному самоубийце в помощь офицера.
    И веревку.
    Пусть офицер проконсультирует его.
    Чё пацан будет мучаться, никак самоубиться не может.
    Он же так калекой может остаться, если помереть не сможет.
    Потом кормить его всем государством всю его длинную жизнь , парашу за ним выносить.

    Thumb up 6 Thumb down 7

    • Аноним

      «недоделанному самоубийце в помощь офицера.
      И веревку»…даже если бы он стрелял себе в голову, то наверняка промахнулся бы. Суть в его психике, а не в том, кто и чем его будет/не будет кормить. :-|

      Thumb up 4 Thumb down 2

  2. 159-я

    надеюсь это потому что его там опустили. хотя скорее всего просто ща переведут на больничку, потом в психушку. потом домой.

    Thumb up 8 Thumb down 1

  3. Аноним

    Ну не места заключения, а техасский салун — то вешаться компаниями, то стреляются!!!!!
    Это то что скрыть уже не удаётся — можно только догадываться, что происходит там на само мне деле

    Thumb up 5 Thumb down 0

  4. Гость

    Нет должного спроса с руководства, вот и развалили воспитательную и прочую работу. Мышкуют вместо того, чтобы делом заниматься. :(

    Thumb up 2 Thumb down 3

  5. Седой

    Косит на дурочку.

    Thumb up 3 Thumb down 0

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