Стрелял в себя 18-летний убийца Карины Залесовой в колонии Новосибирска

В Новосибирске проводится проверка по факту обнаружения осужденного с телесными повреждениями, сообщили в субботу в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по Первомайскому району Новосибирск следственного управления СКР по Новосибирской области проводится проверка по факту получения телесных повреждений 18-летним осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №3 ГУ ФСИН России по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 20 декабря на территории колонии отбывающий наказание за умышленное убийство молодой человек обнаружен с телесными повреждениями грудной клетки. Рядом с ним найдено самодельное устройство, приспособленное для совершения выстрела.

Осужденный сотрудниками колонии был доставлен в больницу. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, ранен Марк Коньков, который в 2015 году зверски убил 16-летнюю школьницу Карину Залесову. Он, вероятно, пытался покончить жизнь самоубийством.

Обстоятельства происшествия и механизм образования телесных повреждений будут установлены в ходе уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователями СКР проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия.

Кроме того, будет дана всесторонняя оценка действиям должностных лиц колонии, уполномоченных осуществлять контроль за осужденными.