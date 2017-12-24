Спасибо за сказочный день!

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Вчера 22 декабря особые дети из Бердска совершили финальное в этом году путешествие. Более 60 человек: родители и дети с особенностями здоровья по приглашению Новосибирского дельфинария посетили яркое, фееричное новогоднее представление «Щелкунчик».

Улыбки не сходили с лиц детей и взрослых во время представления. Само представление шло более часа, но пролетело как один яркий миг. Дети не сводили восторженных глаз с участников представления,даже взрослые от переизбытка эмоций прослезились.

С порога дельфинария детей встретили сказочные герои и настоящий Дедушка Мороз!!! Деткам вручили небольшие сладкие подарки. После представления все прошли на выставку морских животных. И там нас ждал ещё один приятный сюрприз, выставка обновилась , появились новые животные. Детям разрешили покормить из миниатюрных бутылочек некоторых морских обитателей!

Ну, и в завершении экскурсионной программы мы посетили пингвинарий, а там появились новые животные и даже крокодилы! День получился яркий и насыщенный. На обратном пути, все ехали притихшие и с улыбками на лицах, делились эмоциями и фотографиями.

Хотим выразить благодарность за такой поистине сказочный день всем тем, благодаря кому это стало возможным.

Местному отделению партии Единая Россия за комфортабельный автобус. Благодаря вам дети смогли с комфортом добраться до дельфинария и вернуться домой.

Спасибо водителю Михаилу, который помогал маломобильным деткам при посадке и высадки в автобус. А также отдельное спасибо за безопасную дорогу в сложных погодных условиях.

Новосибирскому дельфинарию за приглашение и подаренное новогоднее настроение. Новосибирскому зоопарку за долголетие сотрудничество и радушный прием.

Спасибо вам всем, благодаря вам наши особые дети не замкнуты в стенах своего города, а могут путешествовать и получать новые положительные эмоции и расширять кругозор. Спасибо вам от лица всех наших родителей и наших волшебных детей.

Городской общественный фонд помощи детям-инвалидам г.Бердска.

Валуцкая Анжелика Булатовна.

