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Ограничить двумя сроками в жизни пребывание на посту президента предложил Зюганов

А так же лидер коммунистов заявил, что необходимо упростить процедуру импичмента президента.

23.12.2017 Фото: Wikimedia Commons 2 коммент.

Ограничить двумя сроками в жизни пребывание на посту президента предложил Зюганов

Лидеры Путин и Зюганов

Необходимо упростить процедуру импичмента президента и ограничить в Конституции РФ право вступать в должность президента двумя сроками в жизни, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на съезде, пишет Интерфакс.

«Необходимо упростить процедуру импичмента, и прописать в Основном законе, что никто не имеет права вступать в должность президента более двух раз за свою жизнь», — сказал Зюгановв своем выступлении.

По его мнению, «в стране должен появиться высший государственный совет, без одобрения которого не будет вводиться в жизнь ни одно принципиально важное решение президента». Комментируя создание в КПРФ высшего совета народно-патриотических сил, он заявил, что это и есть прообраз этого совета.

Зюганов считает, что «у нас сегодня президент, кто бы ни был (даже если наш, надо будет ограничить его власть), всех назначает, за всех все решает, в ручном управлении всем занимается , всех награждает, всех снимает — и ни за что не отвечает; а если плохо, то это виновато правительство, а чье правительство?».

Он также заявил, что в партии предлагают «вернуть народу право на референдумы по важнейшим общественным политическим и социально-экономическим вопросам».

Ранее лидер КПРФ заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в президенты. По итогам выступлений и дискуссии съезд, как ожидается, утвердит кандидатуру Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ.


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(2) Комментариев

  1. Олег

    Два срока президента за жизнь — очень правильно. Тогда мы сможем уйти от прецедента царька, сидящего в кресле президента всю жизнь.

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  2. Аноним

    Баллотироваться нужно тоже ограничить 2 разами.

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