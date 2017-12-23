Директора совхоза Грудинина выдвинут в президенты от КПРФ вместо Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина качественной кандидатурой на выборах президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина качественной кандидатурой на выборах президента и подтвердил, что будет руководить его избирательным штабом.
«Пленум (ЦК КПРФ) вчера единогласно выдвинул Павла Николаевича (Грудинина). Меня поддержали и избрали руководителем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил и руководителем избирательной кампании, которому поручено подготовить избирательную программу, согласованную со всеми силам», — сказал Зюганов перед началом съезда КПРФ.
Он отметил, что огласит вариант предвыборной программы на съезде в субботу.
Ранее в пятницу пленум ЦК КПРФ единогласно поддержал выдвижение на пост президента России в 2018 году Павла Грудинина. Сам Грудинин является беспартийным.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Справка
Павел Николаевич Грудинин родился 20 октября 1960 года в Москве.
В 1986 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (ныне Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева), в 2001 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 1982 по 1989 год работал заведующим механическими мастерскими, в 1990 году был назначен заместителем директора по коммерческим вопросам Совхоза имени Ленина.
С 1995 года работает директором ЗАО «Совхоз имени Ленина».
В 1997-2011 годах был депутатом Московской областной думы (МОД).
В 1997-2001 годах — заместитель председателя комитета МОД по бюджету, финансовой и налоговой политике.
В 2002-2011 годах — заместитель председателя комитета МОД по экономической и инновационной политике.
10 сентября 2017 года был избран депутатом Совета депутатов городского поселения Видное Московской области от КПРФ. 29 сентября 2017 года был избран председателем Совета депутатов городского поселения Видное.
22 декабря 2017 года президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты РФ Павла Грудинина.
Член Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (2001).
Лауреат Высшей общественной награды в сфере производства продовольствия «За изобилие и процветание России» (2006) и нагрудного знака АССАГРОС «За вклад в развитие АПК» (2013).
Ну что же, избирательная кампания перестаёт быть томной!
23 1
Братцы может это шанс изменить все….
23 17
если, что-то хочешь изменить, начни с себя, двигайся, думай, крутись, зарабатывай, а не сиди и не ной
24 13
Работаем но заработать не можем, поделись секретом где заработать?
22 9
Огласите хотя бы профессию пжлст…
6 10
Банкир, например..
чем не профессия
4 7
Элеватор
0 0
Оказывается есть ответ на вопрос «А кого кроме Путина?» Голосую за Грудинина
32 3
Правильный ход. Грудинин это реальный кандидат.
27 6
Сейчас педросы сбегутся как шакалы и начнут человека помоями обливать.
26 7
Им пока разнарядку не выдали. Так что только с понедельника.
Зато по газпромовским СМИ (МК, Газета.ру и прочая и прочая..) уже полилось вовсю….
1 0
Вот это, дааа, честно говоря, весьма неожиданный поворот, шанцев против сами понимаете кого конечно нет, но Грудинин, весьма интересная личность, пожалуй он единственный, кто из нынешних кандидатов лично у меня не вызывает однозначного отторжения и негатива, будем думать.
35 1
Будем голосовать за него. Только ни кто его не знает, зомбоящик только об одном кандидате трепит.
24 6
Наберите совхоз им Ленина… под Московье Павел Грудинин его директор посмотрите ознакомьтесь , поинтересуйтесь, есть что посмотреть и порадоваться за людей которые там проживают,
5 0
так Путину то бояться нечего: гарантия нужного результата, понятно, стопроцентная при любом исходе голосования. )
Тут хоть Грудинин, хоть сам Иисус Христос — «выбор» известен заранее..)) Первое лицо же сказало: вы что, майдан хотите?))
да и Грудинин сейчас ценен лишь как альтернатива Навальному …считать его коммунистом , само собой , не приходится — он в своем совхозе не стесняется использовать принцип ренты на продаже совхозных земель под дома и торговые центры…
Но на безрыбье и рак рыба …
Не получится на этих выборах,то вполне может созреть новая линия в политике к следующим выборам в 24 году — от т.н. левых сил…Поживем -увидим..
9 1
Зная ,что бестолку буду голосовать за Павла Грудинина
19 5
Ну, даже самые консервативные наконец-то что-то осознали. Только уровень совхоза как-то не убеждает. Он хотя бы на уровне Бердска порепетировал бы что ли…А то не так давно один партейный дилетант брался рулить /Бердском/ и что продемонстрировал? Хотя этот -не член КПРФ. Зато благополучно улизнул от армии в своё время. Мелочи, за которые может зацепиться многое.
3 17
Значит подполковнику КГБ можно?
4 0
Просто смешно
Не тот уровень
Президенту, кроме хозяйственника не мешает ещё быть хорошим политиком
А кто такой Грудинин в мировых масштабах?
2 20
Лично я выбираю человека не для мирового маштаба а для будущего моих детей. До хохлов и сирийцев мне напливать
18 3
Ну по крайней мере не изгой. А это уже огромное преимущество по сравнению с нынешним.
9 0
с точки зрения опыта в гос.управлении мне ближе Болдырев , он одно время работал в правительстве…
Но похоже, администрация президента, очень постаралась провести менее опасный вариант от левых сил — менее опытного Грудинина..
И даже в таком раскладе я все равно проголосую за Грудинина , зная что при путинских «честных» выборах победа ему не светит..За эти годы Путин настолько привык воображать себя незаменимым, что просто перекрыл возможную реальную оппозицию, оставив себе прикормленные карманные думские партии в качестве «соперников»..
Такое масштабное голосование за Грудинина просто показало бы кремлевским, что народ реально хочет перемен в лице нового человека…Грудинин , конечно, не святой , огрехи найдутся, но сейчас на него будут лить тонны помоев, ..могут и компромат припасти, дабы лишний раз показать, что у нас только ВВП «святой» и «непогрешимый», а любая оппозиция все таки грешна и грязна…)
В любом случае, лучше Грудинин чем Путин …хоть что то новенькое , свежее в политике было бы ..)))
19 2
Старый президент — старая команда «незаменимых братцев-акробатцев» (смотреть на которых уже тошно). Новый президент — новая команда. Болдыреву — и не только ему достойное место найдётся.
Ну и ещё важный момент в том, что такие полномочия как у нынешнего президента нормальному действующему главе не нужны. Это «нынешний» у нас и за внешнюю политику отвечает и вопросы ЖКХ на «прямой линии» решает, и леса тушит и птиц в дальний путь провожает… Потому что так получается, что никто кроме него уже не может И это всё давно уже ненормально.
8 1
«сейчас на него будут лить тонны помоев»
По факту вы льтете в очень многих темах и каждый день тонны помоев на другого кандидата. Но то по факту, а в вашей выдуманной реальности все по другому
5 3
Да не надо так открыто заявлять о своём выборе,а то путинская команда не допустит Грудинина до регистрации.
9 2
Вообще могут завалить. Конечно не 90-е, но не напрямую из автомата, а например ДТП и т.д.
2 0
В принципе,почему бы и нет? А по сути снова у власти будет Медвепут
2 5
Идеальное соотношение думаю так — Путин президент (его во внешней политике знают все и вся), а Грудинин — Премьер. И тогда будет понятно, что может этот интересный человек сделать внутри страны. Медведева давно пора менять. Владимир Владимирович ну как же вы не видите очевидного — Дмитрий Анатольевич уже давно раздражает простой люд. И конечно вы на фоне премьера выглядите всегда эффектно когда даете народу какие-то послабления. Но может пора ввести человека, который реально будет смотреть на вещи происходящие в стране. Он такую школу отбабахал, что мне кажется что новый корпус НГУ хуже выглядит. Думаю, что для внешней политики Грудинин ещё не дошел (без обид), но достоин очень большого уважения за его совхоз. Очень круто! Если Путин будет президентом, а Грудинин премьером, то это мой выбор сразу.
2 6
А,что у нас премьер что то решает?
4 1
А должен решать!!! Проблема внутренней политики в руководстве. Я против расшатывания ситуации в стране, но нужно делать вещи, которые подымут авторитет страны не только за её пределами, но и внутри страны. Подменивать понятия и делать статистику, основанную на лживой и не очень качественной информации как минимум преступление против своей страны. Уже давно пора делать правильные вещи. Кстати, вот есть олигарх Голубев. Да, много сделал для развития города, но не качественно. Понятно, что даже в его конторе воруют, экономят и он не вездесущ, но результат нельзя сдавать халтурный или полухалтурный. Если есть заключения нормальных экспертов о его созданиях, то нужно принимать решения (Голубеву) о соответствии назначенных людей, которые этими произведениями очернили его репутацию. А если ситуация с кадрами в правительстве РФ также как во многих предприятиях в Бердске, то и пословица, что рыба гниёт с головы в тему
1 0
Бердск дыра дырищей, захолустный городишко откуда активные уезжают за работой в другие места.
Голубев конечно олигарх но 2 слова нормально связать не может рукалицо. Это показатель местных элит.
Как вообще в голову может приходить сравнивать качество управления в Бердске с таковым на федеральном уровне. ?
0 0
«И как же вы, Владимир Владимир не видите очевидного?… И не слышите пронзительного?… И не чувствуете того, от чего уже глаза режет?….»
А давайте президентом будет Собчак, а премьером — Путин! Тоже ничего себе комбинация, да же?
0 0
С каких это пор акционерное общество, вдруг стало совхозом, а ? С каких это пор капиталист в чистейшем виде, бывший член партии «Единая Россия» (дада, товарищЪ Грудинин — он таков!) представляет зюгановский электорат Шоу маст гоу он ( Фредди Меркьюри)
0 5
С каких это пор банкиры не умеют пользоваться интернетом?
Но давайте я поищу за вас…
Совхозом хозяйство стало в 1922 году. А акционирован он, совхоз, был в 1995 году. Теперь это — ЗАО «Совхоз имени Ленина». Обратного преобразования пока не было. Электорат представляет официально с сегодняшнего дня.
Но это не шоу. Настоящее шоу начнётся уже через пару месяцев. Вы в каком банке банкир? Баблецо то уже приныкали? Хорошо приныкали? Амеры не доберутся?
1 0