Директора совхоза Грудинина выдвинут в президенты от КПРФ вместо Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина качественной кандидатурой на выборах президента и подтвердил, что будет руководить его избирательным штабом.

«Пленум (ЦК КПРФ) вчера единогласно выдвинул Павла Николаевича (Грудинина). Меня поддержали и избрали руководителем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил и руководителем избирательной кампании, которому поручено подготовить избирательную программу, согласованную со всеми силам», — сказал Зюганов перед началом съезда КПРФ.

Он отметил, что огласит вариант предвыборной программы на съезде в субботу.

Ранее в пятницу пленум ЦК КПРФ единогласно поддержал выдвижение на пост президента России в 2018 году Павла Грудинина. Сам Грудинин является беспартийным.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Справка

Павел Николаевич Грудинин родился 20 октября 1960 года в Москве.

В 1986 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (ныне Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева), в 2001 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1982 по 1989 год работал заведующим механическими мастерскими, в 1990 году был назначен заместителем директора по коммерческим вопросам Совхоза имени Ленина.

С 1995 года работает директором ЗАО «Совхоз имени Ленина».

В 1997-2011 годах был депутатом Московской областной думы (МОД).

В 1997-2001 годах — заместитель председателя комитета МОД по бюджету, финансовой и налоговой политике.

В 2002-2011 годах — заместитель председателя комитета МОД по экономической и инновационной политике.

10 сентября 2017 года был избран депутатом Совета депутатов городского поселения Видное Московской области от КПРФ. 29 сентября 2017 года был избран председателем Совета депутатов городского поселения Видное.

22 декабря 2017 года президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты РФ Павла Грудинина.

Член Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (2001).

Лауреат Высшей общественной награды в сфере производства продовольствия «За изобилие и процветание России» (2006) и нагрудного знака АССАГРОС «За вклад в развитие АПК» (2013).

Женат, двое сыновей.

Источник: РИА Новости