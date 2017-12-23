Россияне назвали Путина главным политиком 2017 года

Россияне назвали Путина политиком года, показал опрос
Россияне выбрали президента РФ Владимира Путина политиком года, свидетельствует опрос, проведенный Фондом общественное мнение.
Как говорится на сайте социологической организации, опрос, проведенный 16-17 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов, показал, что Путина назвали человеком года подавляющее большинство россиян, пишет РИА Новости.
Социологи задавали открытый вопрос, без предложения фамилий, то есть респонденты сами выбирали, кто подойдет под указанное определение. 48% опрошенных назвали человеком года Путина, на втором месте по популярности глава МИД РФ Сергей Лавров, его назвали 5% респондентов, глава Минобороны Сергей Шойгу стал человеком года по мнению 4% опрошенных.
Кроме того, в списки есть фамилия лидера ЛДПР Владимира Жириновского, его указали 4% опрошенных, следом за ним оппозиционер Алексей Навальный и глава КПРФ Геннадий Зюганов с 1%. Председатель правительства Дмитрий Медведев, глава Чечни Рамзан Кадыров и журналист Ксения Собчак названы человеком года 1% опрошенных. 26% — затруднились ответить, еще 10% сказали, что никто из политиков не подходит под это определение.
Среди деятелей науки, культуры и искусства человеком года опрошенные выбрали оперного певца Дмитрия Хворостовского — 5%, 71% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Я думаю это Болдырев. Свести воедино вокруг одного кандидата кучу движений, каждое из которых имеет своё представление о том, «что такое хорошо, а что такое плохо» — это действительно реальное мастерство политика.
Ещё я бы отметил Навального. За способность повести за собой, за упорство в достижении целей. Это тоже качества политика.
А те, кого перечислили в этом опросе — медийные пустышки. Исчезни они из зомбоящика, из новостей из СМИ (на которые брошено неимоверное количество ресурсов) — и о них забудут за полмесяца или даже раньше. Без этой дикой медиа-поддержки, сами по себе они абсолютно ничего не представляют и абсолютно ни на что не способны.
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Враньё
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Вся правда наружу вылезет когда Путина не будет, как про алкаша ельцина.
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Главный политик года, это наш Дональд Джон Трамп, эксцентричный престарелый миллиардер, неожиданно для всех умудрившийся стать президентом США.
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Если бы Путин сумел отскачить от дружбанов(вовремя)… он бы имел шанс прорваться на следующий срок!!!
А так это всё больше похоже на утопию…Не надо мужуки воровать всё сразу! Распределяйте по срокам… А с дружбанами — поаакуратней…
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Он и так победит, к бабке ходить
не надо.
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Ура .
Ууууурааа Ууууураааа Уууурааааааа
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