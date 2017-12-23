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Набиуллина: Роста цен нет, есть просто ощущения роста цен

Людям кажется, что цены растут по трем причинам: просто ожидают роста, ориентация на цены не статистики, а на свои знания многолетней давности и третье … колебание цен на овощи.

23.12.2017 Фото: pxhere.com 10 коммент.

Набиуллина: Роста цен нет, есть просто ощущения роста цен

Набиуллина объяснила, почему россиянам кажется, что цены сильно растут

Ощущение роста цен выше действительного у россиян обусловлено высокими инфляционными ожиданиями и колеблющими ценами на плодовоовощную продукцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе — все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще 2 года назад», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1″.

«И третье — товары ежедневных покупок, прежде всего, плодовоовощная продукция. Там цены в течение года очень колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен, или когда цены меньше растут», — пояснила глава регулятора.

 


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    первый год не повысили за отопление, но решили еще лучше — меньше топить
    с точки зрения набиулиной мы не хуже стали жить и не меньше тратить — мы просто стали меньше есть
    *LOL* *LOL* *LOL*

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  2. Таксист

    Набиуллина, вы болеете? К окулисту? Хотя с такой большой белой зарплатой, этот рост цен не существенен.

    Thumb up 17 Thumb down 2

  3. Таксист

    Да, да, именно плодоовощи каждый день покупаем, смешно. Каждый день можно купить хлеб, молоко, чуть реже масло сыр, немного бумажной колбасы, зажаренной морковки — Нескафе, бледное куриное яйцо, свекольный сахарок да немного мяска на косточке, чтоб суп сварить да немного на второе. Что вы ерунду несете глава цб, это вы редко ходите в магазин и на ценник внимание обращаете. Простой народ каждый день заходит в магазин и видит как молоко в пакете уже не литр а 900гр. и по цене 1200гр., курица которая курой то не пахнет, хлеб из второго сорта муки с вперемешку с сухарями до 30%. Перечислять долго, просто достала ваша бла бла бла…., АИ-92 так на 35 копеек бац и поднялся, чой то?? Да Да, обычной народ так следит неустанно за инфляцией о которой вы говорите — делать больше нечего, что за год уже сбился со счета сколько раз поднимался ценник на бензин и так далее. Вы бредите.

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  4. саф

    Доходы у населения также не уменьшаются. Это просто неверные ощущения.

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  5. Новый мэр

    Вопрос к врачам, как это называется,когда одному человеку кажется что ему ни кто не верит?

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  6. Аноним

    роста экономики нет, есть просто ощущение роста экономики …)

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  7. Аноним

    …и комментаторы, жиреющие из-за невозможности оторвать пятую точку от личного автомобильного сидения…

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    • Новый мэр

      В 2017 году автомобиль это предел мечтаний?что за любовь тыкать авто, вы еще сотовым телефонам удевитесь

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      • byu

        Конечно, автомобиль не предел мечтаний! Но! Он стоит определённой суммы, и, согласитесь, немалой. Человек, берущий в кредит этот автомобиль расчитывает на свои доходы и не берет его от безысходности…А про сотовые телефоны…. Такие смартфоны, как сейчас покупают, опять же, в кредит, половину функций, имеющихся в аппаратах не используются. Надо головой просто думать, чего вам надо, и чего вам просто хочется….

        Thumb up 1 Thumb down 1

    • Аноним

      Жиреют в основном, что налегают на «плодовоовощную продукцию» :-D Где соя и пальмовое масло держат лидерство! :-D :-D :-D

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