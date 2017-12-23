Набиуллина: Роста цен нет, есть просто ощущения роста цен

Ощущение роста цен выше действительного у россиян обусловлено высокими инфляционными ожиданиями и колеблющими ценами на плодовоовощную продукцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе — все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще 2 года назад», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1″.

«И третье — товары ежедневных покупок, прежде всего, плодовоовощная продукция. Там цены в течение года очень колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен, или когда цены меньше растут», — пояснила глава регулятора.