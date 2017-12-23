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Набиуллина: Роста цен нет, есть просто ощущения роста цен
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с точки зрения набиулиной мы не хуже стали жить и не меньше тратить — мы просто стали меньше есть
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Набиуллина, вы болеете? К окулисту? Хотя с такой большой белой зарплатой, этот рост цен не существенен.
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Да, да, именно плодоовощи каждый день покупаем, смешно. Каждый день можно купить хлеб, молоко, чуть реже масло сыр, немного бумажной колбасы, зажаренной морковки — Нескафе, бледное куриное яйцо, свекольный сахарок да немного мяска на косточке, чтоб суп сварить да немного на второе. Что вы ерунду несете глава цб, это вы редко ходите в магазин и на ценник внимание обращаете. Простой народ каждый день заходит в магазин и видит как молоко в пакете уже не литр а 900гр. и по цене 1200гр., курица которая курой то не пахнет, хлеб из второго сорта муки с вперемешку с сухарями до 30%. Перечислять долго, просто достала ваша бла бла бла…., АИ-92 так на 35 копеек бац и поднялся, чой то?? Да Да, обычной народ так следит неустанно за инфляцией о которой вы говорите — делать больше нечего, что за год уже сбился со счета сколько раз поднимался ценник на бензин и так далее. Вы бредите.
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Доходы у населения также не уменьшаются. Это просто неверные ощущения.
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Вопрос к врачам, как это называется,когда одному человеку кажется что ему ни кто не верит?
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роста экономики нет, есть просто ощущение роста экономики …)
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…и комментаторы, жиреющие из-за невозможности оторвать пятую точку от личного автомобильного сидения…
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В 2017 году автомобиль это предел мечтаний?что за любовь тыкать авто, вы еще сотовым телефонам удевитесь
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Конечно, автомобиль не предел мечтаний! Но! Он стоит определённой суммы, и, согласитесь, немалой. Человек, берущий в кредит этот автомобиль расчитывает на свои доходы и не берет его от безысходности…А про сотовые телефоны…. Такие смартфоны, как сейчас покупают, опять же, в кредит, половину функций, имеющихся в аппаратах не используются. Надо головой просто думать, чего вам надо, и чего вам просто хочется….
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Жиреют в основном, что налегают на «плодовоовощную продукцию» Где соя и пальмовое масло держат лидерство!
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