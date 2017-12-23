Строительство моста в Крыму — основное событие 2017 года

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Главным событием в России было бы, если путин отказался выдвигать свою кандидатуру в президенты. За 17 лет его правления Россия еще более закрепила за собой статус сырьевой державы.
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