КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
Продам студию!89137830675 Галина Васильевна
Продам 1-ю на Микрорайоне!
Продам 3-ю квартиру на Микрорайоне,44
Продам 2-ю квартиру, т. 8-913-947-4427 Елена
Продам 2-ю квартиру, т. 8-913-947-4427 Елена
Продам комнату, т. 8-913-947-4427 Елена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ограничить двумя сроками в жизни пребывание на посту президента предложил Зюганов

Дочка, я поведу тебя в «Парад»! Ищем героинь!

Директора совхоза Грудинина выдвинут в президенты от КПРФ вместо Зюганова

О смерти Алексея Навального сообщили фейковые сообщества ВКонтакте

Россияне назвали Путина главным политиком 2017 года

Набиуллина: Роста цен нет, есть просто ощущения роста цен

Строительство моста в Крыму — основное событие 2017 года

Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

За год 300 автомобилей Bentley купили россияне

Ужесточат требования к ученикам ДЮСШ Бердска и нацелят их на олимпийские победы

Последние комментарии

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Строительство моста в Крыму — основное событие 2017 года

Россияне назвали главные события года: вывод войск из Сирии, допинг-скандалы, Трамп — президент, выдвижение Путина в кандидаты на очередной срок.

23.12.2017 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Строительство моста в Крыму основное событие 2017 года

Мост россияне назвали Крымским

Одиннадцать процентов россиян считают событием года победу над терроризмом в Сирии и вывод российских войск из этой страны, при этом 67% граждан затруднились ответить на соответствующий вопрос, следует из данных исследования Фонда общественного мнения (ФОМ).
Опрос был проведен 16-17 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Участвовало 1,5 тысячи респондентов, пишет РИА Новости.

Остальные опрошенные в числе главных событий года назвали строительство моста в Крым, столетие Октябрьской революции, события на Украине, выдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборы-2018, спортивные события и другие.

Событием года в мире 26% россиян считают победу над терроризмом в Сирии, 6% — вступление Дональда Трампа в должность президента США. Еще 15% назвали событиями года допинг-скандалы, ракетно-ядерные испытания в КНДР, крупные теракты, события на Украине, напряженность в отношениях между РФ и Западом. Больше половины, 54%, затруднились ответить.

 


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ограничить двумя сроками в жизни пребывание на посту президента предложил Зюганов «Сладкий Новый год!» для больных детей – итоги проведенной в Бердске акции Дочка, я поведу тебя в «Парад»! Ищем героинь!

(1) Комментарий

  1. ФАГ

    Главным событием в России было бы, если путин отказался выдвигать свою кандидатуру в президенты. За 17 лет его правления Россия еще более закрепила за собой статус сырьевой державы.

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Туры в Грузию
Турагентство "Вокруг света с нами" (г.Бердск, ул.Лелюха, 26, vokrugsveta64@mail.ru), т.89537868821, 89132093580
© 2007-2012 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика