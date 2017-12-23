Строительство моста в Крыму — основное событие 2017 года

Одиннадцать процентов россиян считают событием года победу над терроризмом в Сирии и вывод российских войск из этой страны, при этом 67% граждан затруднились ответить на соответствующий вопрос, следует из данных исследования Фонда общественного мнения (ФОМ).

Опрос был проведен 16-17 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Участвовало 1,5 тысячи респондентов, пишет РИА Новости.

Остальные опрошенные в числе главных событий года назвали строительство моста в Крым, столетие Октябрьской революции, события на Украине, выдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборы-2018, спортивные события и другие.

Событием года в мире 26% россиян считают победу над терроризмом в Сирии, 6% — вступление Дональда Трампа в должность президента США. Еще 15% назвали событиями года допинг-скандалы, ракетно-ядерные испытания в КНДР, крупные теракты, события на Украине, напряженность в отношениях между РФ и Западом. Больше половины, 54%, затруднились ответить.