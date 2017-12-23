Члены НТМ «Марьин лог», заявите о нарушенных правах!

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Ситуация в Марьином логу требует единения всех членов общества.

Приветствую всех членов общества НТМ «Марьин лог».

17 декабря состоялось общее собрание членов НТМ «Марьин лог». На собрании присутствовало более 200 человек, но кворума не было. Перед собранием я осуществила за свой счет массовую рассылку смс о предстоящем собрании, разместила на данном ресурсе и на независимом сайте жителей и садоводов микрорайона «Марьин лог» заметку о предстоящем собрании и все комментарии к повестке, заявленной правлением. С целью привлечь внимание членов НТМ «Марьин лог» к удалено, сложившемуся в нашем товариществе к настоящему моменту. Инициативная группа пригласила на собрание Депутата Законодательного собрания Родину Зою Николаевну.

Председательствовал на собрании член НТМ «Марьин лог» Н. К. А., заявив, что он член правления и заместитель К. В. В., ввиду болезни последнего. На просьбы предоставить протокол решений заседания правления НТМ «Марьин лог» о подготовке и проведении настоящего собрания получила отказ. На просьбу зачитать заключение аудиторской проверки за 2016г. от 13 декабря 2017г., получила отказ.

Повестка не обсуждалась. Бухгалтер зачитала свой отчет за 2017г. в сухих цифрах, что сложно для восприятия и обсуждения. На просьбы дать возможность высказаться получила отказ. Любой суд признает решения, принятые на данном собрании ничтожными по причине отсутствия кворума.

Четвертым вопросом, среди прочих, зачитал мою фамилию и объявил, что я должна обществу кругленькую сумму, и голосованием исключили из общества. Заметьте, что голосование на ничтожном собрании неправомочно. После собрания ко мне обратилась Родина З.Н. с просьбой показать ей мои членские книжки, что я и сделала (фото). За период с 2015-2017 я внесла сумму 28 478 руб. И меня исключили из членов общества. Родина З.Н. посоветовала мне обратиться в суд за клевету, и потребовать возмещение причиненного ущерба и восстановления справедливости. Но у меня другая позиция – я против того, чтобы возлагать на товарищество дополнительное финансовое бремя.

На общем собрании от 30 сентября председатель четко подтвердил, что у меня нет долгов (есть видео). А к 17 декабря каким-то волшебным образом появились! Я разъясняю: « В настоящее время у меня две членские книжки. Членские взносы оплачены по 2017 код включительно. Мною не оплачены целевые взносы за 2015-2017 годы». И всё это происходит на фоне представления прокуратуры г.Бердска о недопустимости взимания членских и целевых взносов за 2016-2017 годы (фото).

Почему? Потому что правление и его председатель не имеют решения общего собрания, на котором утверждены данные сметы. Потому что, для начала, нет протокола заседания правления, где правление приняло такое решение и составило смету. Потому что смета не обоснована документами. Потому что я не доверяю словам, а доверяю официальным документам. Потому что в обществе не ведется делопроизводство, что способствует удалено (фото). Потому что я здесь живу и вижу бездеятельность правления и его председателя, и не вижу реальных целесообразных дел.

Наконец, мне стали известны результаты аудиторской проверки деятельности правления и его председателя за 2016 год – аудитором составлена таблица серьезных нарушений! Действующее правление и его председатель замалчивают заключение аудиторской проверки от 13 декабря 2017г. потому что огласить её – подписать себе «смертный приговор».

На самом деле, нарушений прав членов нашего общества огромное количество. По самым скромным данным членских взносов за 2015-2017 годы в кассу товарищества сдано более 11 000 000 руб. На балансе товарищества только водопровод. По смете заявленная сумма на водопровод 2 000 000 руб., а правлением израсходовано 2 500 000 руб. и нет никаких объяснений перерасхода! Нам с вами известно, что водопровод не доведен до совершенства, что воды на некоторых участках как не было, так и нет. Лично у меня большие сомнения, что в водопровод вложено 2,5 млн. руб.

Необходимо провести проверку схемы заявленного водопровода, где какие трубы проложили, и передать данные в лицензированную организацию, которая и объявит настоящую сумму вложенных средств, с учетом материалов и работ. По предварительным данным, на водопровод, какой он сейчас есть, израсходовано не более 650 000 руб.

Теперь об электролинии. Товарищество с таким трудом её создавало, а на балансе её нет! По сути, линия бесхозная. Не будем забывать, что на её строительство каждый садовод заплатил по 2000 руб. с участка. Итого получается 2 320 000 руб. И где же наши деньги? Во что вложены? Эти целевые средства где? Где документы на эл.линию? Порядка как не было, так и нет. Инвентаризация имущества общего пользования не проведена. Кроме водопровода, по документам, у нас ничего нет.

И мне предлагается платить целевые взносы непонятно на что и кому в карман. Членов правления много развелось, участки себе присвоили, денежки с нас потягивают. Члены общества живут по правилу: «Сиди тихо, не будет лиха».

Перед собранием 17 декабря председатель предлагал мне заняться бумажной работой на благо общества, но я отказалась. Тогда он пообещал мне сюрприз. Исключение из товарищества – и есть сюрприз. Я хочу спросить: «Долго мы ещё продаваться будем?».

Из аудиторской проверки стало известно, что на территории общества создана управляющая компания, которую возглавляет председатель правления. Установлена «фирма», в которую перетекают все наши средства. Также установлено, что есть члены общества, кто не оплачивает членские взносы, а запись в членской книжке имеют – на крупную сумму расходятся данные книги учета приема платежей с кассовыми документами по приему платежей. Теперь становится понятно, почему некоторые члены общества, всегда посещающие собрания, заявляют, что довольны правлением и его председателем, и они готовы платить столько, сколько он скажет.

На сегодняшний день мне известно, что товарищество должно энергосбыту 300 000 руб., 273 000 руб. судебным приставам, по договорам 450 000 руб. Итого более 1 000 000 руб.! Правление и его председатель намеренно лишают нас права принимать решения, как нам жить.

Если перечислять все аргументы и факты удалено правления и его председателя, одной статьи не хватит. Совсем не хочется перестирывать грязное бельё на глазах у всего города. Я сразу перейду к делу.

Членам НТМ «Марьин лог» рекомендуется организоваться по принципу СемьЯ. Провести общее перевыборное собрание. Избрать правление, председателя, ревизионную комиссию, которая проверит деятельность действующего правления и его председателя. И забыть все произошедшее с нами, как страшный сон. С благодарностью к правлению и его председателю за преподанный нам урок, как не надо исполнять свои обязанности. Мы организуемся в структуру, где все равны и связаны между собой. Сила в Единстве. Наша идея – Равенство. «Один за всех и все за

одного». «Человек человеку товарищ, друг и брат». Мы стремимся к примирению и согласию всех членов общества. Как только наберем критическую массу, проведем полноценное законное общее собрание. Отправляйте свои вопросы и контактные данные на электронную почту marjin.log@yandex.ru, конфиденциальность гарантируем.

Рекомендую всем исключенным членам общества НТМ «Марьин лог» и тем, чьи права были нарушены в предыдущие годы, обратиться с заявлением о нарушенных правах на эл. почту berdsk.sibir@yandex.ru. Мы своих не бросаем. После собрания мне поступили звонки с сообщениями о нарушении прав членов товарищества. Никто не останется без внимания.

Посетите независимый сайт жителей и садоводов микрорайона «Марьин лог» http://marin-log.ru. Звоните по т. 8-913-752-55-45, Лариса.

Довольно отсиживаться в кустах, каждый член общества обязан взять на себя ответственность и право определить путь развития нашего общества.

«Возродится снова общество!

Общество Любви и Веры!

В людях возродится доверие

Марьин лог станет примером!».