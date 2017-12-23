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«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска

Ждем фотографии ваших мурлычек, с вами или без вас, как вашей душе хочется!

23.12.2017 Фото: pixabay.com 10 коммент.

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

1 марта в России отмечают Кошкин день. А ведь эти красавицы живут почти в каждой бердской семье! Пора им отдать место на страницах сайта www.kurer-sreda.ru и газеты. Ждем фотографии ваших мурлычек, с вами или без вас, как вашей душе хочется! 28 февраля проект «Ты моя кисуля» выйдет на сайте и в газете «Курьер.Среда.Бердск». А так же уже запущен альбом в нашей группе ВКОНТАКТЕ. Любуйтесь!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото животного нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Ты моя кисуля»», обязательно с указанием клички вашей киски, можно и вашем именем!

Фото принимаем до 23 февраля 2018 года.

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

Нашего кисулю зовут Симба. Сейчас ему 2,5 года. Это полноправный член нашей семьи, причём её центр. На фото кот смотрит телевизор. Фото прислал Алексей Ерофеев

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

Здравствуйте, редакция «Курьер. Среда. Бердск». Моего кота зовут Барни. Мы нашли его через статью в вашей газете об оставленном в переноске на морозе британце. Хочу сказать, что сейчас у него всё хорошо и теперь он путешествует только на шлейке «Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска Спасибо за вашу помощь животным и за такого красивого кота.

От редакции: И вам, Лика, спасибо!

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

Котика зовут Серик. Ему 5 лет. Фото прислала Светлана

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Петя и Нюша
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Котик Петя
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Фото прислала Наталья
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

Вискас. Прислала Елена

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Вискас
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Вискас
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Лайки
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Тигра
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Саймон. мы правильно подписали, Сергей, ваших тигров?
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Лайки

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Фото прислала Ксения

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот Маркиз. Фото Дениса Сотникова

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот-Бакс(Баксик)
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Фото прислала Наталья
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот Константин. Фото прислала Наталья
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Сима, фото прислал Владимир
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Сима
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Сима
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
#Тымоякисуля Кошка Сима и котенок Тима
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот «Итачи»
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот «Итачи» и хозяйка Татьяна )
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

Порода кошек называется ориентальная или коротко ориенталы. На первом и третьем фото кошечка Нюша, ей 9 месяцев, на втором фото она с папой его зовут Марсик ему три года, самые социальные коты в мире, им всегда нужно присутствие человека, ласковые до безумия. В Бердске еще не нашла людей у кого есть такая порода. Поэтому хочу ими похвастаться.

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Мария , 14 лет
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Мария , 14 лет
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Мария , 14 лет
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Мышка
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Барсик
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Это наш любимый Тимофей! Дома просто Тимась!увидели мы его на сайте Бердского приюта «Надежда»и не раздумывая взяли его домой,с нами он уже три года!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Тимась! В это чудо нельзя было не влюбиться!!!он просто идеальный кот!!!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

#Тымоякисуля Марсик и Ксюша

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Анфиса
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Анфиса
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Буська
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Грядка
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Масяня
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Рыжий
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Серый
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот Барсик , ему 2 года. Очень добрый , внимательный , умный.
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля! Прислала Алёна Зубкова

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот Жужик. Мурчит почти всегда,да так громко что кажется как будто трактор мимо проезжает.
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Здравствуйте. Отправляю вам для участия в конкурсе фото нашего любимца — самого умного, красивого и воспитанного котика на свете. Зовут его Тихомир. Порода — селкирк рекс или как их ещё называют » кошка в овечьей шкуре» ( он кудрявый как овечка, а шубка состоит только из пуха). в семье мы его зовём Тиша, Тишенька, Пушуня, Колобасик, Коломоня и т.п. на что хватает фантазии безмерно любящей его хозяйки Светланы. Это кудрявое чудо появилось в нашей семье 1,5 года назад по случаю дня рождения Светланы и сразу стало предметом её обожания. Прошло какое то время и любовь и обожание стало взаимным. Так мы и живём — в любви и согласии!Фото 1. Тиша отдыхает;Фото 2. Ученье — светЯ уверен, что наш Тихомир займёт достойное место в вашей фотогалерее! С уважениемВаш постоянный читательПопов Александр Анатольевич
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Любимица семьи Суетовых. Курильский бобтеил — кошка Сима
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Рыжий Лёха, фото прислала Татьяна
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуня! Наш Буч!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Зефир
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуня. Прислала MILA

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кисулю зовут Мурка. 3 месяца

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля . Прислала Алёна Власова
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Это мой любимец Кот Кузьма! Прислала Ольга
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кекс
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Цаца, фото прислала Галина
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Сончас
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Люся на 8 Марта
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Люся

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Тимоша, фото прислала Анастасия

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Фаня-нафаня
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошечку зовут Снежинка,6лет! Прислал Алексей
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошечку зовут Снежинка,6лет! Прислал Алексей
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошечку зовут Снежинка,6лет! Прислал Алексей
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Моя кисуля — Ася, фото прислала Олес
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

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Весь сюжет: Фотомарафоны

(10) Комментариев

  1. Костя

    В России живет больше всего домашних кошек в мире ! Доказано статистикой. :-D

    Thumb up 13 Thumb down 3

  2. Аноним

    Я ж говорю неадекватно! Полное безкультурие .

    Thumb up 1 Thumb down 8

  3. Аноним

    Фото хорошее. А вот как чёрных фотографировать, не получается столько деталей, пусть Петр расскажет, хватить слезы в политических лить =)

    Thumb up 5 Thumb down 1

  5. Аноним

    Какие милашки!

    Thumb up 3 Thumb down 1

  7. Аноним

    Мне в раковине который спит кот понравился, забавно . :-D

    Thumb up 0 Thumb down 1

  8. Зима

    Анфиса и Люся!!!
    Марию 14 лет не везде нашла(((((

    Thumb up 0 Thumb down 0

  9. Аноним

    С вещами на выход!

    Thumb up 15 Thumb down 2

  10. Raven

    Куда на выход то. Вы так всех пациетов из клиники распустите, а среди них и буйные встречаются

    Thumb up 8 Thumb down 1

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