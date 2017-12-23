КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

Ждем фото ваших сыночков, дочек, внуков и внучек в новогодних костюмах.

23.12.2017 Фото: Детишек 2017 года. Нет комментариев

Ждем фото ваших сыночков, дочек, внуков и внучек в новогодних костюмах.

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

Друзья, мы думаем, что фотографии в новогодних костюмах — самые яркие и запоминающиеся! Давайте делиться ими — у нас в группе ВКонтакте уже есть целый альбом с прошлого года. И уже этого года АЛЬБОМ.  Предлагаем и в этом году радоваться Новому году вместе с нашими детишками. Объявляем фотомарафон «Новогодние детишки-2018».

На фото могут быть не только дети, но и взрослые, ведь мы в душе всегда остаемся детьми!

Ждем фото ваших сыночков, дочек, внуков и внучек в новогодних костюмах. Ведь утренники уже начинаются! Снимайте, присылайте на bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Новогодние детишки-2018». Фотокарнавал мы опубликуем так же на сайте, в соцети Вконтакте и, конечно же, в газете «Курьер.Среда.Бердск». ВНИМАНИЕ! Обязательно подпишите имя ребенка!

Фото принимаем до 10 января 2018 года.

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Новогодние детишки — 2018

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Шуркин Дмитрий
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Шуркин Данила
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Шуркина Софья

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Дерксен Полина Алексеевна

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Снегурочка Тамилочка

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Наталья Вячеславовна

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фото прислала Натали

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Смагин Никита

Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Мои любимые внучата. Довгань Марк и Довгань Даниил, фото прислал Евгений Довгань
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Новогодние детишки 2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
Фото прислала vedensjayakatya

Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Фотомарафоны

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

© 2007-2012 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика