Недоливают на заправке! Что делать?

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Вы в школе не учились, судя по всему, так?
Если бы учились, то знали бы, что любой измерительный прибор имеет погрешность измерения. Вот вы заправляетесь на 500 рублей, а скажите, цена любого вида топлива такова, что заправившись на 500 рублей вы зальете ровное количество литров? Но ведь реальность такова, что во-первых, стоимость бензина 38-46 и это никак не кратно 500, да еще копейки есть.
Всё это к слову о том, что заправляйтесь целыми литрами, а не на ровную сумму.
Теперь вопрос по существу — как вы определили что вам не доливают? У вас на горловине счетчик литров стоит? У вас датчик уровня топлива имеет сертификат и вы регулярно его сдаете на поверку? У вас датчик показывает точную цифру остатка топлива с точностью до миллилитров?
Всё что вы написали — это ваши эмоции и подозрения, тут скорее к психиатру, чем в прокуратуру.
Хотите реально провести проверку сколько недоливают — берите пустую канистру, покупайте топливо кратно литрам, а не кратно рублям (10, 20, 30 литров) и едьте измеряйте прибором прошедшим поверку сколько вам реально налили.
У меня датчик топлива при заправки до полгого бака ведет себя своеобразно — он долго показывает полный бак, а потом резко кончаются первые 5 литров и потом еще 5 литров. Это типа тоже недоливают?
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Лучше один раз увидеть, чем долго рассуждать: https://www.youtube.com/watch?v=KsmKXJHfTUQ
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Я в курсе про это, но одно дело истерить заявляя что недоливают, другое дело разобраться в сути вопроса. А чтобы разобраться в сути вопроса — нужно отделить зерна от плевел. Плевела в данном случае — субьективное мнение о том, что недоливают, а зерна — измерять сколько непосредственно недоливают. Видео кстати тоже вводит в заблуждение. Вспоминаем физику школы класс 7-8, сообщающиеся сосуды, можете повторить этот опыт дома и убедиться как автор видео вводит вас в заблуждение.
Дело в высоте на которой находится выпуск шланга колонки и высота на которой находится заливная горловина. У вас по сути два сообщающихся сосуда, так вот чем ниже будет заливная горловина — тем меньше недолив, а то и перелив из-за остатков топлива в шланге с предыдущей заправки.
Раньше, пока не было этих заправщиков, мудрые люди поднимали шланг, заливая остатки топлива в бак, сейчас — эти заправщики не дают этого сделать.
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В таких случаях жаловаться, если сможете доказать. Надеюсь машину не прогреваете?
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То, что не доливают по 300-500 мл. на 10 литров уже давно известный факт.
Да и не хай с ними, пусть подавяться. В данное время важнее, чтоб гадость не залили и водитель не попал на капиталку.
По поводу недолива убеждаемся постоянно с приятелями. Берем в канистру для снегохода. Больше всего тырят на АТП, та что большая.
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А как вы замеряли?
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Покупаем 10 литров в канистру. Берем именно по литражу. Потом в гараже начинаем мерной емкостью переливать в бак. Получается как правило 9.700 или как на АТП 9.500.
Еще и не каждая смена на заправке разрешает заливать в канистру.
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