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Недоливают на заправке! Что делать?

Я заправлялась вчера, прошли сутки (!), как обычно, доехала до работы, вечером домой, а по приборам нет половины!

22.12.2017 7 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Добрая:

Только что прочитала сообщение, как на га…ой заправке на Шлюзе недоливают бензин. А меня последнюю неделю терзали смутные сомнения, почему после заправки на 500 руб. не появляются прежние цифры! Так, скорее всего, та же история!

Я заправлялась вчера вечером 21 декабря на Г…е возле ГИБДД, 3 колонка. Прошли сутки (!), как обычно, доехала до работы, вечером домой, а по приборам нет половины (н-р, было «доехать до заправки 200 км.», а вечером уже 94).

Это каждые 2 дня на 500 руб. заправляться? Круто! На Г…л тоже рассказывали про фокусы. Н-р, типа заливают, клиент сам держит пистолет, 100 руб. уже пробежали, а бензин еще и не лился! Что делать в таких случаях?


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(7) Комментариев

  1. 123

    Вы в школе не учились, судя по всему, так?

    Если бы учились, то знали бы, что любой измерительный прибор имеет погрешность измерения. Вот вы заправляетесь на 500 рублей, а скажите, цена любого вида топлива такова, что заправившись на 500 рублей вы зальете ровное количество литров? Но ведь реальность такова, что во-первых, стоимость бензина 38-46 и это никак не кратно 500, да еще копейки есть.

    Всё это к слову о том, что заправляйтесь целыми литрами, а не на ровную сумму.

    Теперь вопрос по существу — как вы определили что вам не доливают? У вас на горловине счетчик литров стоит? У вас датчик уровня топлива имеет сертификат и вы регулярно его сдаете на поверку? У вас датчик показывает точную цифру остатка топлива с точностью до миллилитров?

    Всё что вы написали — это ваши эмоции и подозрения, тут скорее к психиатру, чем в прокуратуру.

    Хотите реально провести проверку сколько недоливают — берите пустую канистру, покупайте топливо кратно литрам, а не кратно рублям (10, 20, 30 литров) и едьте измеряйте прибором прошедшим поверку сколько вам реально налили.

    У меня датчик топлива при заправки до полгого бака ведет себя своеобразно — он долго показывает полный бак, а потом резко кончаются первые 5 литров и потом еще 5 литров. Это типа тоже недоливают?

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    • Аноним

      Лучше один раз увидеть, чем долго рассуждать: https://www.youtube.com/watch?v=KsmKXJHfTUQ :-D

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      • 123

        Я в курсе про это, но одно дело истерить заявляя что недоливают, другое дело разобраться в сути вопроса. А чтобы разобраться в сути вопроса — нужно отделить зерна от плевел. Плевела в данном случае — субьективное мнение о том, что недоливают, а зерна — измерять сколько непосредственно недоливают. Видео кстати тоже вводит в заблуждение. Вспоминаем физику школы класс 7-8, сообщающиеся сосуды, можете повторить этот опыт дома и убедиться как автор видео вводит вас в заблуждение.

        Дело в высоте на которой находится выпуск шланга колонки и высота на которой находится заливная горловина. У вас по сути два сообщающихся сосуда, так вот чем ниже будет заливная горловина — тем меньше недолив, а то и перелив из-за остатков топлива в шланге с предыдущей заправки.

        Раньше, пока не было этих заправщиков, мудрые люди поднимали шланг, заливая остатки топлива в бак, сейчас — эти заправщики не дают этого сделать.

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  2. crash

    В таких случаях жаловаться, если сможете доказать. Надеюсь машину не прогреваете?

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  3. Аноним

    То, что не доливают по 300-500 мл. на 10 литров уже давно известный факт.

    Да и не хай с ними, пусть подавяться. В данное время важнее, чтоб гадость не залили и водитель не попал на капиталку.
    По поводу недолива убеждаемся постоянно с приятелями. Берем в канистру для снегохода. Больше всего тырят на АТП, та что большая.

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  4. Аноним

    Покупаем 10 литров в канистру. Берем именно по литражу. Потом в гараже начинаем мерной емкостью переливать в бак. Получается как правило 9.700 или как на АТП 9.500.
    Еще и не каждая смена на заправке разрешает заливать в канистру.

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