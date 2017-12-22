Недоливают на заправке! Что делать?

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Только что прочитала сообщение, как на га…ой заправке на Шлюзе недоливают бензин. А меня последнюю неделю терзали смутные сомнения, почему после заправки на 500 руб. не появляются прежние цифры! Так, скорее всего, та же история!

Я заправлялась вчера вечером 21 декабря на Г…е возле ГИБДД, 3 колонка. Прошли сутки (!), как обычно, доехала до работы, вечером домой, а по приборам нет половины (н-р, было «доехать до заправки 200 км.», а вечером уже 94).

Это каждые 2 дня на 500 руб. заправляться? Круто! На Г…л тоже рассказывали про фокусы. Н-р, типа заливают, клиент сам держит пистолет, 100 руб. уже пробежали, а бензин еще и не лился! Что делать в таких случаях?