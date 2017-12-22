За год 300 автомобилей Bentley купили россияне

В Москве начались переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона. Глава МИД Великобритани посещает российскую столицу впервые с 2012 года.

Перед началом переговоров Сергей Лавров признал, что отношения двух стран находятся на крайне низком уровне и высказал надежду, что встреча будет способствовать их улучшению. Борис Джонсон в свою очередь напомнил, что дипломатические отношения Москвы и Лондона насчитывают уже более 450 лет. При этом он тоже выразил сожаление в связи с их нынешним состоянием.

В то же время британский гость рассказал о доказательстве того, что за минувший год взаимодействие двух стран несколько улучшилось: «Насколько мне известно, в Россию было поставлено 300 автомобилей Bentley. Вряд ли их, конечно, купили сотрудники российского МИДа, но тем не менее…». Сергей Лавров рассмеялся, сообщает Ъ.

Далее переговоры продолжились за закрытыми дверями. Как ожидается, дипломаты обсудят КНДР, Сирию, Украину и двусторонние вопросы.