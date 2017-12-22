Ограничить двумя сроками в жизни пребывание на посту президента предложил Зюганов
Дочка, я поведу тебя в «Парад»! Ищем героинь!
Директора совхоза Грудинина выдвинут в президенты от КПРФ вместо Зюганова
О смерти Алексея Навального сообщили фейковые сообщества ВКонтакте
Россияне назвали Путина главным политиком 2017 года
Набиуллина: Роста цен нет, есть просто ощущения роста цен
Строительство моста в Крыму — основное событие 2017 года
Фотомарафон «Новогодние детишки-2018» объявляет редакция «Курьер.Среда.Бердск»
За год 300 автомобилей Bentley купили россияне
Ужесточат требования к ученикам ДЮСШ Бердска и нацелят их на олимпийские победы
Знаем мы этих «россиян», 295 из этих 300 Бентли, наверняка ушли в сидящие на дотациях Чечню и Дагестан
11 3
Поросёнок Пётр — опять «и всё-то вы знаете,и везде-то вы побывали».И откуда это вам известно про машины,куда они ушли? Что у вас были переговоры тэт -а — тэт с британским гостем? Ну если хочете тоже сесть на дотации,то можете смело ехать в названные вами республики и там их получать…
Британский гость опять сильно озабочен,вроде как Россия делает кибератаки на их и другие страны…Ну что тут можно сказать:сперва это нужно документально доказать,а потом тоже нужно признать,что этим делом занимается любая,более менее развитая империалистическая страна/вспомнили американского хакера,который несколько лет назад перебежал в Россию/.
P.S. жалко,но С.Лавров в следующем году уйдёт в отставку,а вместо него прийдёт помоложе человек…
Человек — против На и пров — в
1 7
Ну, не знаю, дорогой Шаман, может быть свадьба племянника Кадырова вам откроет глаза, на каких авто ездят ребята из нищей дотационной республики, может быть я и ошибся на счёт 295 и они все 300 там http://medialeaks.ru/0105ayd_svadba/
10 2
… ушли на извинения перед обиженными геями?
а зачем борька-фагот приехал? скучает по русской зиме с санками и каральками?
4 3
кому Бентли, а кому то и на жизнь не хватает :
Более 20 миллионов человек в России живут за чертой бедности, имея доход ниже прожиточного минимума, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на XVII съезде партии «Единая Россия» 22 декабря.
http://classic.newsru.com/finance/22dec2017/poor.html
11 4
Конечно кто-то купил эти бэньтьли.
Кризис же.
На ладу- гранду не хватает.
А потом по статистике зарплата вдруг поднялась в среднем.
Это даже не голубцы (капуста с мясом), это красная икра на одноразовой тарелочке.
11 3