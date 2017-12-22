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За год 300 автомобилей Bentley купили россияне

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон увидел в этом доказательство потепления отношений с РФ.

22.12.2017 Фото: Matt Cardy / Getty Images 6 коммент.

За год 300 автомобилей Bentley купили россияне

Борис Джонсон

В Москве начались переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона. Глава МИД Великобритани посещает российскую столицу впервые с 2012 года.

Перед началом переговоров Сергей Лавров признал, что отношения двух стран находятся на крайне низком уровне и высказал надежду, что встреча будет способствовать их улучшению. Борис Джонсон в свою очередь напомнил, что дипломатические отношения Москвы и Лондона насчитывают уже более 450 лет. При этом он тоже выразил сожаление в связи с их нынешним состоянием.

В то же время британский гость рассказал о доказательстве того, что за минувший год взаимодействие двух стран несколько улучшилось: «Насколько мне известно, в Россию было поставлено 300 автомобилей Bentley. Вряд ли их, конечно, купили сотрудники российского МИДа, но тем не менее…». Сергей Лавров рассмеялся, сообщает Ъ.

Далее переговоры продолжились за закрытыми дверями. Как ожидается, дипломаты обсудят КНДР, Сирию, Украину и двусторонние вопросы.


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(6) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Знаем мы этих «россиян», 295 из этих 300 Бентли, наверняка ушли в сидящие на дотациях Чечню и Дагестан 8)

    Thumb up 11 Thumb down 3

    • Человек

      Поросёнок Пётр — опять «и всё-то вы знаете,и везде-то вы побывали».И откуда это вам известно про машины,куда они ушли? Что у вас были переговоры тэт -а — тэт с британским гостем? Ну если хочете тоже сесть на дотации,то можете смело ехать в названные вами республики и там их получать…
      Британский гость опять сильно озабочен,вроде как Россия делает кибератаки на их и другие страны…Ну что тут можно сказать:сперва это нужно документально доказать,а потом тоже нужно признать,что этим делом занимается любая,более менее развитая империалистическая страна/вспомнили американского хакера,который несколько лет назад перебежал в Россию/.
      P.S. жалко,но С.Лавров в следующем году уйдёт в отставку,а вместо него прийдёт помоложе человек…
      Человек — против На и пров — в *IN LOVE*

      Thumb up 1 Thumb down 7

      • Поросёнок Пётр

        Ну, не знаю, дорогой Шаман, может быть свадьба племянника Кадырова вам откроет глаза, на каких авто ездят ребята из нищей дотационной республики, может быть я и ошибся на счёт 295 и они все 300 там *PARDON* http://medialeaks.ru/0105ayd_svadba/

        Thumb up 10 Thumb down 2

  2. Гость

    … ушли на извинения перед обиженными геями? =-O
    а зачем борька-фагот приехал? скучает по русской зиме с санками и каральками? ;)

    Thumb up 4 Thumb down 3

  3. Аноним

    кому Бентли, а кому то и на жизнь не хватает :
    Более 20 миллионов человек в России живут за чертой бедности, имея доход ниже прожиточного минимума, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на XVII съезде партии «Единая Россия» 22 декабря.
    http://classic.newsru.com/finance/22dec2017/poor.html

    Thumb up 11 Thumb down 4

  4. Шестеренкин

    Конечно кто-то купил эти бэньтьли.
    Кризис же.
    На ладу- гранду не хватает.
    А потом по статистике зарплата вдруг поднялась в среднем.
    Это даже не голубцы (капуста с мясом), это красная икра на одноразовой тарелочке.

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