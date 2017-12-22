Книгу о борьбе с алкоголизмом выпустила РПЦ

Методическое пособие «Алкоголик в семье: чем могут помочь близкие?», описывающее современные методы лечения зависимостей, выпустил Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви, сообщили в пятницу в пресс-службе отдела, передает ТАСС.

«Специалисты по реабилитации алкоголезависимых — священник и психолог — объясняют, какие ошибки в отношениях с зависимым человеком делают родственники и друзья, и как нужно изменить поведение, чтобы перестать быть созависимым, а затем и побудить больного алкоголизмом к выздоровлению», — отмечает консультант издания, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.

По его словам, правильное поведение, отношение к болезни и к зависимому человеку со временем может изменить жизнь всей семьи. «Осознать свою зависимость бывает очень сложно — как самому пьющему, так и членам его семьи», — объяснил эксперт.

В книге рассказывается о формах помощи страдающим алкоголизмом — о церковных обществах трезвости, терапии по методу Шичко, групповой 12-шаговой программе избавления от зависимости, занятиях с психологом.

Книга «Алкоголик в семье: чем могут помочь близкие?» — 35-е по счету методическое пособие серии «Азбука милосердия» Синодального отдела по благотворительности. В серии выходили книги по организации помощи инвалидам, бездомным, алко- и наркозависимым, женщинам в кризисной ситуации, ВИЧ-инфицированным, методики по созданию богадельни, центра гуманитарной помощи, службы добровольцев и другие. Пособие можно бесплатно скачать на сайте Синодального отдела по благотворительности.