Игрушки и 170 сладких подарков отправили больным туберкулезом детям из Бердска

Волонтер Вячеслав Останин 22 декабря забрал подарки в мочищенские детские санаторий и больницу, собранные благотворителями «Курьер. Среда. Бердск». Все подарки еле втиснулись в автомобиль Вячеслава.

— Дорогие бердчане, в очередной раз хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам всего наилучшего. Хочу поблагодарить от себя и сотрудников детских санатория и больницы, где находится около 200 детей. Они ждут ваши подарки. Спасибо вам огромное! Было невероятно видеть такое огромное количество подарков! Вы люди с открытыми сердцами, будто та беда, что случилась с детьми, касается и вас. Сегодня своей радостью вы делитесь с больными детьми, которые не могли бы иметь того, о чем они мечтают. Новогоднее время — время, когда сбываются все мечты. Спасибо вам! — выразил огромную признательность благотворителям Вячеслав Останин.

Автор видео Галина Панчева



В последние дни акции благотворители продолжали приносить подарки для больных туберкулезом детей. Марина Найда передала канцелярские принадлежности, фартуки, пластилин, книжки и краски. Бердчанка, не назвавшее свое имя, два сладких подарка. Ольга Валерьевна — два сладких подарка, бердчанка — 1 подарок. Три новогодних набора сладостей принесли Елена и Дима Волковы. Семья Баглай — 10 наборов с конфетами, коробку канцтоваров, большой мольберт, четыре большие упаковки подгузников. С пожеланием скорейшего выздоровления три сладких подарка передала Марина Малиновская. Сотрудники одного из бердских предприятий привезли в редакцию 63 сладких новогодних подарка. Илья Золотарев передал на подарки детям 500 рублей, Галина Алексеевна — 500 рублей, Анна — 500 рублей и пакет сладостей, Галина Алексеевна — 200 рублей, конфеты и одежду.

Благотворитель Антон передал детям на подарки 30 000 рублей. В прошлом году он пожертвовал на игрушки больным туберкулезом детям 65 тыс. рублей.

Бердчане передали в редакцию 137 наборов новогодних подарков. Собрали 89 650 рублей. 9896 рублей сотрудники редакции потратили на покупку 33 новогодних подарка. Осталось 80 000 рублей. На эти деньги будут приобретены зимние куртки, обувь, памперсы и санки для детей из Мочищенского детского туберкулезного санатория. Отчет за потраченные средства мы предоставим на следующей неделе.

Новогодний праздник пройдет в мочищенских детских санатории и больнице пройдет 27 декабря. И благодаря нашим замечательным благотворителям к больным деткам придет волшебный Новый год. А чуть позже малыши получат новую одежду и обувь. И еще санки — на которых смогут кататься по территории санатория.

Мы еще раз называем имена тех бердчан, которые выступили в роли добрых волшебников.

Поступили средства на карту Сбербанка:

От Веры Васильевны — 700 рублей. Спасибо!

Константин Александрович — 1000 рублей. Спасибо!

Марк Викторович — 1000 рублей. Спасибо!

Дмитрий Владимирович — 1000 рублей. Спасибо!

Андрей Валентинович — 1000 рублей. Спасибо!

Владимир Николаевич — 500 рублей. Спасибо!

Степан Федорович — 100 рублей. Спасибо!

Татьяна Петровна — 400 рублей. Спасибо!

Елена Федоровна — 1000 рублей. Спасибо!

Сергей Сергеевич — 2000 рублей. Спасибо!

Олеся Юрьевна — 300 рублей. Спасибо!

Дарья — 200 рублей. Спасибо!

Лидия Борисовна — 500 рублей. Спасибо!

Илья Сергеевич — 5000 рублей. Спасибо!

Аля Викторовна — 100 рублей. Спасибо!

Ильдар Ринатович — 500 рублей. Спасибо!

Евгения Романовна — 500 рублей. Спасибо!

Наталья Александровна — 500 рублей. Спасибо!

Неизвестный — 1500 рублей. Спасибо!

Ольга Александровна — 500 рублей. Спасибо!

Анастасия Борисовна — 1000 рублей. Спасибо!

Ольга Юрьевна — 5000 рублей. Спасибо!

Алексей Васильевич — 1000 рублей. Спасибо!

Ирина Николаевна — 500 рублей. Спасибо!

Ольга Михайловна — 150 рублей. Спасибо!

Марина Викторовна — 2000 рублей. Спасибо!

Александр Михайлович — 5000 рублей. Спасибо!

Олег Игоревич — 5000 рублей. Спасибо!

Надежда Александровна — 1000 рублей. Спасибо!

Неизвестный — 500 рублей. Спасибо!

Юлия Николаевна — 300 рублей. Спасибо!

Марина Владимировна — 200 рублей. Спасибо!

Анастасия Алексеевна — 500 рублей. Спасибо!

Светлана Сергеевна — 300 рублей. Спасибо!

Инна Евгеньевна — 500 рублей. Спасибо!

Неизвестный — 1100 рублей. Спасибо!

Илья Сергеевич — 5000 рублей. Спасибо!

В редакцию передали деньги:

Мария — 3000 рублей. Спасибо!

Фронтовик Василий Сорокин — 1000 рублей. Спасибо!

Валентина Рощектаева — 1000 рублей. Спасибо!

Валентина Лебедева — 1000 рублей. Спасибо!

ООО «Сиббиофарм! — 1000 рублей. Спасибо!

Алексей Плесковский — 500 рублей. Спасибо!

9А класс школы №1 и их классный руководитель Нина Лахно — 2000 рублей. Спасибо!

Светлана Самойлова — 1000 рублей. Спасибо!

Благодарим бердчан, доставивших в редакцию вещи, игрушки, канцелярские принадлежности, памперсы и сладкие подарки: постоянную участницу новогодней благотворительной акции Надежду, Светлану Владимировну (принесла четыре мешка с новыми играми и игрушками!), Тамару Лапа, Любовь Петровну, Ольгу, Елену Путченко, Маргариту и Марианну Мусаровых, Ивана Ивановича, бердских «Снежных бабушек», Константина и Алену Толоконниковых, учеников 3А класса школы №5, Елену Викторовну, Анастасию Скоропупову, Татьяну Степановку, Нину Мальенкову, пенсионеров Калининых, Наталью, Юлю, Глеба и Данилу Михайловых, Валентину Ивановну и всех тех благотворителей, которые не пожелали называть свои имена.