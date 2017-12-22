Ужесточат требования к ученикам ДЮСШ Бердска и нацелят их на олимпийские победы

Спортивные школы Бердска теперь будут нацелены на спорт высших достижений. Опубликованы постановления о придании детско-юношеским спортивным школам новых статусов и изменении их уставов.

Так, бывшая городская ДЮСШ со следующего года станет спортивной школой «Олимп». Все остальные школы — «Авангард», «Восток» и «Бердск» — также превратятся СШ, но исторические названия не поменяют.

Начальник отдела физкультуры и спорта Бердска Светлана Ашихмина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что значат эти изменения и как это отразится на воспитанниках бывших ДЮСШ.

Дело в том, что еще с 2012 года на федеральном уровне началась реструктуризация спортивных учреждений. Детский спорт решили подчинить Министерству спорта РФ. Ранее он относился к Министерству образования. Очередь дошла и до Бердска.

— Теперь мы будем жить по законам спорта. Будут новые условия набора по возрасту, требования к спортивной подготовке и результатам, — отмечает Светлана Васильевна. — Мы теперь не «статистикой занимаемся», а уже нацеливаем наших ребят и тренеров на результат.

Отныне воспитанникам СШ придется доказывать, что они ходят в школу не просто ради времяпровождения, а ради спортивных побед. По сути, в школах будут воспитывать олимпийские надежды и настоящих чемпионов. Спрос будет строже. Требования — жестче.

Правительством РФ определены стандарты, по которым должна осуществляться спортивная подготовка учеников в СШ.

— Мы проводили тестирования и принимали нормативы у каждого обучающегося в ДЮСШ уже согласно этим стандартам. И хочу сказать, что по итогам только 10-15% детей не справились с ними, не дотянули. Но у нас нет оснований их отчислять. И в законах прописано, что они могут остаться на второй год и подтягиваться свои результаты. Как и в обычной школе теперь будет проверяться успеваемость. И мы будем требовать от воспитанников более серьезно относиться и к занятиям, и к тренерскому составу, — подчеркнула Ашихмина.

Многие родители отдают своих чад в спорт просто так, «чтобы не болтался на улице». Но не у всех детей есть спортивный потенциал, талант и, в конце концов, просто желание однажды взойти на пьедестал Олимпийских игр. Так вот, тех, кто хочется заниматься спортивной подготовкой для общего развития, будут втягивать в дворовый спорт. Он в Бердске теперь будет организованным. С детьми будут заниматься специальные инструкторы. А площадок в городе для этого — хоть отбавляй. И тренажеры, и хоккейные коробки, и волейбольные и баскетбольные площадки… Специально для этого будет создано новое муниципальное учреждение «Спортоград».

— Мы смогли бы работать с детьми, которые не дотягивают (до необходимых нормативов), но хотели бы продолжать заниматься. Мы могли бы их увлечь в дворовых турнирах. Эти детки не останутся на улице. Вот ярчайший пример. У нас есть школа футбола, ученики которой бьются за результаты уже на высшем уровне. А мы, совместно с отделом по делам молодежи и педагогом Владимиром Мишевским, решили провести дворовые турниры по футболу. И оказалось, что это настолько массово! Да, эти дети не дотягивают, но они готовы тренироваться, чтобы в дворовых турнирах быть первыми. Тренируются они пока самостоятельно. Но после создания «Спортограда» с ними будут работать инструкторы. Та же ситуация с баскетболом, волейболом, стритболом и эстафетами, — пояснила Светлана Васильевна.

По словам Ашихминой, год-два будет переходный период. Неуспевающих пока не будут отчислять из спортшкол. Но с 1 января 2018 года изменения все-таки начнут претворяться в жизнь. И юным спортсменам, и родителям нужно быть к ним готовыми.