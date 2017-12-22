Ужесточат требования к ученикам ДЮСШ Бердска и нацелят их на олимпийские победы

Воспитанников ДЮСШ нацелят на высшие спортивные достижения
Спортивные школы Бердска теперь будут нацелены на спорт высших достижений. Опубликованы постановления о придании детско-юношеским спортивным школам новых статусов и изменении их уставов.
Так, бывшая городская ДЮСШ со следующего года станет спортивной школой «Олимп». Все остальные школы — «Авангард», «Восток» и «Бердск» — также превратятся СШ, но исторические названия не поменяют.
Начальник отдела физкультуры и спорта Бердска Светлана Ашихмина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что значат эти изменения и как это отразится на воспитанниках бывших ДЮСШ.
Дело в том, что еще с 2012 года на федеральном уровне началась реструктуризация спортивных учреждений. Детский спорт решили подчинить Министерству спорта РФ. Ранее он относился к Министерству образования. Очередь дошла и до Бердска.
— Теперь мы будем жить по законам спорта. Будут новые условия набора по возрасту, требования к спортивной подготовке и результатам, — отмечает Светлана Васильевна. — Мы теперь не «статистикой занимаемся», а уже нацеливаем наших ребят и тренеров на результат.
Отныне воспитанникам СШ придется доказывать, что они ходят в школу не просто ради времяпровождения, а ради спортивных побед. По сути, в школах будут воспитывать олимпийские надежды и настоящих чемпионов. Спрос будет строже. Требования — жестче.
Правительством РФ определены стандарты, по которым должна осуществляться спортивная подготовка учеников в СШ.
— Мы проводили тестирования и принимали нормативы у каждого обучающегося в ДЮСШ уже согласно этим стандартам. И хочу сказать, что по итогам только 10-15% детей не справились с ними, не дотянули. Но у нас нет оснований их отчислять. И в законах прописано, что они могут остаться на второй год и подтягиваться свои результаты. Как и в обычной школе теперь будет проверяться успеваемость. И мы будем требовать от воспитанников более серьезно относиться и к занятиям, и к тренерскому составу, — подчеркнула Ашихмина.
Многие родители отдают своих чад в спорт просто так, «чтобы не болтался на улице». Но не у всех детей есть спортивный потенциал, талант и, в конце концов, просто желание однажды взойти на пьедестал Олимпийских игр. Так вот, тех, кто хочется заниматься спортивной подготовкой для общего развития, будут втягивать в дворовый спорт. Он в Бердске теперь будет организованным. С детьми будут заниматься специальные инструкторы. А площадок в городе для этого — хоть отбавляй. И тренажеры, и хоккейные коробки, и волейбольные и баскетбольные площадки… Специально для этого будет создано новое муниципальное учреждение «Спортоград».
— Мы смогли бы работать с детьми, которые не дотягивают (до необходимых нормативов), но хотели бы продолжать заниматься. Мы могли бы их увлечь в дворовых турнирах. Эти детки не останутся на улице. Вот ярчайший пример. У нас есть школа футбола, ученики которой бьются за результаты уже на высшем уровне. А мы, совместно с отделом по делам молодежи и педагогом Владимиром Мишевским, решили провести дворовые турниры по футболу. И оказалось, что это настолько массово! Да, эти дети не дотягивают, но они готовы тренироваться, чтобы в дворовых турнирах быть первыми. Тренируются они пока самостоятельно. Но после создания «Спортограда» с ними будут работать инструкторы. Та же ситуация с баскетболом, волейболом, стритболом и эстафетами, — пояснила Светлана Васильевна.
По словам Ашихминой, год-два будет переходный период. Неуспевающих пока не будут отчислять из спортшкол. Но с 1 января 2018 года изменения все-таки начнут претворяться в жизнь. И юным спортсменам, и родителям нужно быть к ним готовыми.
Все п..ц Бердскому спорту. Это как в ее голову пришла мысль ужесточать!!!!А мысль увлекать,создавать условия ипрочие не приходили?
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Как сказал Лавров недавно: -«Дебилы, б….»
Прямым текстом дали понять, что работать будут только с небольшим количеством детей /перспективными/, а остальные пусть гуляют на все четыре стороны, в так называемый «дворовый» спорт.
Как это себе представляется? На детской площадке висит расписание занятий секций: волейбол, хоккей, футбол, лыжи и т.д., по графику приходят типа инструкторы заниматься с детьми. Без должной материальной спортивной базы и инвентаря. Приходят дети, переодеваются под дождем /или на морозе/, начинают заниматься. Это так задумано? И контору уже придумали — «Спортград».
Это что же нужно было курнуть, чтобы такое придумать.
Вспоминается, что ДЮСШ и создавались для массового спорта, занимались все кто желал. Те, кто показывал высокие результаты, естественным путем выходили на спорт высоких достижений, через школы олимпийского резерва, как большинство Новосибирских олимпийцев.
Видимо государство, облажавшись на допинге на олимпиаде в Сочи /походупо указиловке сверху победить на домашней олимпиаде/, решило угробить массовый детский спорт в угоду выращивания большего количества будущих «чемпионов».
А «крестьяне» перетопчутся….
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Призывной возраст у пацанов наступит, сразу все окажутся здоровыми и спортивными.
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Надо различать спорт высших достижений и массовый спорт для здоровья.
В спорте высших достижений, как в балете имеют значение антропологические данные кондидатов.
Возмем пример из недавнего турнира по баскетболу на приз Ячменёва, где выступала команда премьер-лиги Динамо. В коллектив собрали высоких с большим весом и техничных девочек маленького роста (списаных из известных команд), которым платят неплохие деньги. По этому составу видно, что преспективы никакой на тройку призёров. Комады, выступающие в женской евролиге, средний рост 195 см.
Тренер Уткин, которы выдал Подголзина (205 см), немного поигравшего в НБА ( но из-за лени тот не удержался, набрал вес), отбирал в группу учеников 195 см и выше!
Из этих рассуждений хочу показать, что не всем дано заниматься спортом высших достижений!
Хотелось отметить положительный опыт клуба»Маэстро», где отбор ведётся с детского сада. Вес этот вал детей просматривают через сито многочисленных соревнований (выходные дни, каникулы), в которых участвуют
даже мастера, международные мастера. Появляются «звездочки» (из 100 хорошо, если 5), и за ними закрепляют более мастеровитых тренеров, которые выводят их на орбиту крупных рейтинговых соревнований.
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Ужесточили правила, сделайте бесплатное прохождение диспансеризацию. Собрали кучненько и прошли, а нашей поликлинике, то врача нет, то врач на больничном и т.д. бесплатно и быстро не возможно пройти.
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если вы не в курсе, то спортивные комиссии бердскими пацанами бесплатно проходятся.
В последние 1,5 года врач спортивный в академе.
«В вашей» поликлинике врача спортивного и не было
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В курсе, но пацанам туда два раза гонять нужно, а если пацаны и так много пропускают занятий в школе из за соревнований, то как то, не очень получается. Пацаны раньше в химзаводской поликлинике проходили, и там был врач спортивный.
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А у меня такой вопрос к Светлане Васильевне, а может вы ужесточите тренерские обязанности (ходим в художественную гимнастику) платим деньги за все, даже за наши соревнования (Снегурочка), и как то странно больше почему то чем наши гости, а точнее 2000 с каждого ( а помнится на собрании вы говорили наши соревнования бюджет выделяет деньги),и , хочется сказать тренера ведут себя так, как будто они работают не в бюджете, а их личное??? Дальше тренера у нас 2, почему то работает воспитанница наша ( и тренер решил выделять ей зарплату с родительских денег, которые платятся за зал, тем самым повышая плату родителей) Дальше, дети с какого возраста зачисляются в школу? Почему то у нас малыши которые пришли платят в карман тренерам, обходя аренду зала? Дальше, почему то нашего тренера перестало интересовать продвижение спортсмена, а чем больше придет малышей тем лучше? Дальше, почему то наш тренер постоянно в отпуске, перед соревнованиями мы отдыхаем, а потов говорит дети не подготовлены, так кто же их будет готовить.Вообщем что хочу сказать, есть отличная поговорка, рыба гниет с головы, раз позволяют и закрываю глаза на это безобразие!!!!!
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Это будет такой перекос…..ненормальное дебильное предложение
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Аноним! Если вы обращаетесь через СМИ называя руководителя спорта то тогда и себя назовите кто Вы! А так как -то….
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А не слабо прийти на на преем к Ашихминой и понять тему, дятлы и в Бердске дятлы
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Ну все теперь платить будете больше,раньше платили как в ДЮСША теперь будете как в школу олимпийского резерва
А где меценат спорта Голубев?
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В Бердске НЕТ ни одной учебно-тренировочной базы, а Светка-тихушница раздает муниципальные объекты спорта за шоколадку. Правительством РФ четко определены стандарты, по которым должна осуществляться спортивная подготовка учеников в данных школах
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Значит в ближайщем будущем откроются новые частные платные секции, куда и будут ходить ребята, которые не дотягивают до новых стандартов, потому что многие дети ходят в секции для физподготовки, укрепления здоровья, закалки.
Очень жаль,что в нашей стране все делается не для людей, а против них…
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Что значит нет спортивных баз? Лыжная база Метелица чем плоха? Два ледовых дворца два многофункциональных зала! Условия для занятий просто идеальные! Возразите!
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Возражаем, читай выше
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это вам не социализм а капитализм и многие этого хотели
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О чем с Вами уважаемая говорить, если ВЫ не отличаете овощную базу от учебно-тренировочной!!!
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Что значит читайте выше? Вы аргуминтируйте. Я почти 60 лет живу в Бердске 45 лет в спорте и всю спортивную кухню города знаю А вы Кто?
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Родительские поборы, непрофессиональный персонал, мамочка про худ гимнастику писала, полгода назад скандал с хоккеистами, а сколько ещё замалчивается но это не значит что все прекрасно
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Знатоки 60 лет в Бердске но в спорте ноль приходите на прием к Ашихминой может поймейте суть изменений писать не понимая темы это из себе дурака делать вы думаете что все знаете но это правительство россии вносит изменения и правильно
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